Real Madrid, Villarreal-Barcelona maçının yurt dışına alınmasına tepki gösterdi

REAL MADRİD, VILLARREAL-BARCELONA MAÇININ YURT DIŞINDA OYNANMASINA KARŞI ÇIKTI

Real Madrid, LaLiga’nın 17. haftasında Villarreal ile Barcelona arasında oynanacak karşılaşmanın İspanya dışında yapılmasına tepki gösterdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, müsabakaya katılan kulüplerle önceden bilgi verilmeden veya istişare edilmeden alınan bu kararın, çift turlu lig müsabakalarını düzenleyen “bölgesel karşılıklılık” ilkesini ihlal ettiği vurgulandı. Bunun rekabet dengesini bozduğu ve talep eden kulüplere haksız sportif avantaj sağladığı belirtildi.

EŞİTLİĞİ İHLAL EDER, MEŞRUİYETİ TEHLİKEYE ATAR

Real Madrid, ligin bütünlüğü açısından tüm maçların her takım için aynı koşullar altında oynatılması gerektiğini savundu. Tek taraflı değişikliklerin kulüpler arasındaki eşitliği ihlal edeceği, sonuçların meşruiyetini tehlikeye atacağı ve sportif bütünlüğü açıkça etkileyerek kabul edilemez bir emsal oluşturacağı ifade edildi.

Açıklamada, bu önerinin hayata geçirilmesinin futbol dünyasında bir dönüm noktası oluşturacağı, bu tür değişikliklerin ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun şekilde ve tüm kulüplerin oy birliğiyle onay vermesi halinde mümkün olabileceği kaydedildi.

MAÇ MIAMI’DE PLANLANIYOR

İspanya Futbol Federasyonu, Villarreal-Barcelona karşılaşmasının Miami’deki Hard Rock Stadyumu’nda oynanmasını onaylamıştı. LaLiga programına göre 21 Aralık’ta Villarreal’in sahası Ceramica Stadı’nda oynanması planlanan maçın İspanya dışında yapılabilmesi için UEFA ve FIFA onayı gerekiyor.