MSB 3 bin 97 işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Kura sonuçları nasıl sorgulanır?

Milli Savunma Bakanlığı’nın 3 bin 97 işçi alımı için kura çekimi tarihi belli oldu. Kura sonucunda sınava girecek adaylar belirlenecek. İşte tarih, saat ve sorgulama ekranı…

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
MSB 3 BİN 97 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ TARİHİ BELLİ OLDU

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) farklı meslek gruplarından yapacağı 3 bin 97 işçi alımı için kura çekimi tarihi açıklandı.

Başvuruları 25-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında tamamlanan alım sürecinde, sınava girmeye hak kazanacak adaylar kura yöntemiyle belirlenecek.

KURA TARİHİ VE YERİ

Kura çekimi, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 10.00’da, Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığı (Cebeci, Tıp Fakültesi Caddesi No:31 Çankaya/Ankara) adresinde noter huzurunda yapılacak.

Kura sonucunda, açık iş gücü miktarının dört katı asil ve dört katı yedek aday belirlenecek.

KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Kura sonuçları, personeltemin.msb.gov.tr adresinden yayımlanacak. Bu yayım tebliğ niteliğinde olacak ve adaylara ayrıca bildirim yapılmayacak.

BELGE KONTROLÜ DETAYLARI

Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge gibi kriterler üzerinden belge kontrolü yapılacak.

Belge kontrolü tarihleri ve yerleri yine personeltemin.msb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı çağrılacak.

Adaylar, belge kontrolüne gelirken belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecek.

SINAV SÜRECİ

Belge kontrolünü geçen adaylar için sınav yapılacak. Açık iş gücü miktarının dört katı oranında aday sınava kabul edilecek.

ALIM YAPILACAK MESLEK GRUPLARI

Alım yapılacak meslek grupları arasında şunlar yer alıyor:

Şoför, Ambalajcı, Malzeme Takip ve Dağıtım İşçisi, Saraç, Kaynak Teknisyeni, Oto Bakım-Onarımcısı, Oto Elektrikçisi, İş Makineleri Tamircisi, Otomotiv Kaportacısı, Tornacı, Tesviyeci, Makine Bakım Onarım Teknisyeni, Frezeci, Metal Yıkama Yağlama İşçisi, Optik Aletler İmalat İşçisi, Plastik Mamuller İmal İşçisi, Kompozit Ürün Üretim Elemanı, Terzi, Lastik Tamircisi, Polyester İmal İşçisi, Soğuk Demirci/Çelik Yapılandırmacı, Elektrikçi, Aşçı, İnşaat Ustası, Marangoz ve daha birçok meslek grubu.

msb iş alımı
