Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın bilgisi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu kura çekimi için geri sayım başladı. Futbolseverler kura çekiminin ne zaman yapılacağını, saat kaçta başlayacağını ve nasıl izleneceğini merak ediyor. İşte detaylar...

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın bilgisi
Yayınlanma:

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. eleme turu öncesi heyecan dorukta. Turnuvanın bu aşamasında mücadele edecek takımların rakipleri, yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Futbolseverler ise “Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?” sorularını araştırıyor.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu kura çekimi 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılacak. Çekim TSİ 13.00’te başlayacak.

HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Kura çekimi, UEFA'nın resmi internet sitesi ve UEFA'nın YouTube kanalından canlı olarak izlenebilecek. Ayrıca birçok ulusal spor sitesi de canlı anlatım ve eşleşme takibi yapacak.

KURA ÇEKİMİNDE HANGİ TAKIMLAR YER ALACAK?

Bu turda, 2. ön eleme turunu geçen ekiplerin yanı sıra turnuvaya bu aşamadan katılacak takımlar da yer alacak. Türkiye’den mücadele eden temsilcimizin rakibi de bu çekimle netleşecek.

EŞLEŞMELER NE ZAMAN OYNANACAK?

Kura sonucunda belirlenen eşleşmelerin ilk maçları 6-7 Ağustos, rövanşları ise 13 Ağustos 2025 tarihlerinde oynanacak.

Enflasyon rakamları açıklandı!Enflasyon rakamları açıklandı!Ekonomi
Selahattin Demirtaş tahliye edilecek mi? Avukatı Eylül ayını işaret ettiSelahattin Demirtaş tahliye edilecek mi? Avukatı Eylül ayını işaret ettiGündem
Çocuklarda büyümeyi durdurabilir: Yaz tatilindeki bu alışkanlık tehlike saçıyor!Çocuklarda büyümeyi durdurabilir: Yaz tatilindeki bu alışkanlık tehlike saçıyor!Yaşam
uefa kura çekimi ne zaman futbol
Günün Manşetleri
Enflasyon rakamları açıklandı!
Sahte kripto, sahte ürün, yasa dışı bahis!
''BARRACK'IN SÖZLERİ PSİKOLOJİK HAREKAT''
İstanbul’da “Huzur İstanbul” operasyonu!
Göçmen kaçakçılarına ağır darbe!
KAMU İŞÇİSİNE ZAM KARARI AÇIKLANDI
O İSİMLER ORTAYA ÇIKTI
15 İLDE DEAŞ OPERASYONU
İstanbul’da temmuz enflasyonu belli oldu
70 ilde dev uyuşturucu operasyonu
Çok Okunanlar
Altın yükselişte: İşte 4 Ağustos 2025 güncel fiyatlar Altın yükselişte: İşte 4 Ağustos 2025 güncel fiyatlar
Akaryakıt fiyatları cep yakıyor Akaryakıt fiyatları cep yakıyor
"Altınlarınızı sakladığınız yer artık güvenli değil" "Altınlarınızı sakladığınız yer artık güvenli değil"
Demirtaş için tahliye açıklaması Demirtaş için tahliye açıklaması
ENAG temmuz enflasyon verisini açıkladı ENAG temmuz enflasyon verisini açıkladı