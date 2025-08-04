Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın bilgisi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. eleme turu öncesi heyecan dorukta. Turnuvanın bu aşamasında mücadele edecek takımların rakipleri, yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Futbolseverler ise “Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?” sorularını araştırıyor.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu kura çekimi 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılacak. Çekim TSİ 13.00’te başlayacak.

HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Kura çekimi, UEFA'nın resmi internet sitesi ve UEFA'nın YouTube kanalından canlı olarak izlenebilecek. Ayrıca birçok ulusal spor sitesi de canlı anlatım ve eşleşme takibi yapacak.

KURA ÇEKİMİNDE HANGİ TAKIMLAR YER ALACAK?

Bu turda, 2. ön eleme turunu geçen ekiplerin yanı sıra turnuvaya bu aşamadan katılacak takımlar da yer alacak. Türkiye’den mücadele eden temsilcimizin rakibi de bu çekimle netleşecek.

EŞLEŞMELER NE ZAMAN OYNANACAK?

Kura sonucunda belirlenen eşleşmelerin ilk maçları 6-7 Ağustos, rövanşları ise 13 Ağustos 2025 tarihlerinde oynanacak.