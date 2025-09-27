Samsunspor’dan Gaziantep FK maçındaki hakem kararlarına sert tepki! “Emeklerimiz heba oldu”

Samsunspor, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Gaziantep FK deplasmanında oynadıkları maçta verilen hakem kararlarına tepki gösterdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, müsabaka hakeminin hatalı kararlarının oyunun seyrini değiştirdiği ve futbolcuların emeklerini boşa çıkardığı ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

MAÇIN SEYRİNİ DOĞRUDAN DEĞİŞTİRDİ

“Kulübümüz ile Gaziantep FK arasında bugün oynanan karşılaşmada, müsabaka hakeminin vermiş olduğu hatalı kararlar, oyunun seyrini bütünüyle değiştirdiği gibi, teknik ekibimiz ve futbolcularımızın emeklerinin heba olmasına neden olmuştur. Müsabaka olağan akışında devam ederken, 45+5. dakikada futbolcumuz Cherif Ndiaye, herhangi bir gerekçe olmaksızın oyundan ihraç edilmiştir. İlgili pozisyon dikkatle incelendiğinde, aslında rakip takım oyuncusunun futbolcumuzun ayağına bastığı açıkça görülmektedir. Buna rağmen ayağına basılan futbolcumuzun kırmızı kart ile cezalandırılması, kabul edilemez bir hata ve son derece vahim bir karardır. Golden önce futbolcumuz Zeki Yavru’ya yapılan faulün es geçilmesi ise maçın seyrini doğrudan etkileyen bir diğer büyük hakem hatasıdır.”

'TAKDİR HAKLARI RAKİP TAKIMDAN YANA KULLANILDI'

Samsunspor, hakemin tüm takdir haklarını rakipten yana kullandığını savundu:

“Dahası ve oldukça enteresan olanı, müsabaka hakeminin müsabaka süresince istisnasız tüm takdir haklarını rakip takımdan yana kullanmasıdır. Neredeyse bir pozisyonda dahi takdir hakkının takımımız lehine kullanılmadığını gördük. Bu yanlış kararlar bütünü yalnızca bugünkü karşılaşmanın sonucunu değil, aynı zamanda gelecek hafta oynayacağımız ve büyük önem taşıyan Fenerbahçe müsabakasını da doğrudan etkilemiştir.”

Açıklamanın sonunda, hakem kararlarının takipçisi olunacağı ve Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde girişimlerde bulunulacağı ifade edildi:

“Samsunspor Futbol Kulübü olarak bundan sonraki süreçte tüm hakem kararlarının yakın takipçisi olacağımızı, yanlış ve hatalı kararlarla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde gerekli girişimlerde bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.”