Samsunspor’dan Gaziantep FK maçındaki hakem kararlarına sert tepki! “Emeklerimiz heba oldu”

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Gaziantep FK ile oynadıkları maç sonrası Samsunspor, hakem kararlarına tepki gösterdi. Kulüpten yapılan açıklamada kırmızı kart ve faul pozisyonlarına dikkat çekilerek, “Emeklerimiz heba oldu” denildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Samsunspor’dan Gaziantep FK maçındaki hakem kararlarına sert tepki! “Emeklerimiz heba oldu”
Yayınlanma:

Samsunspor, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Gaziantep FK deplasmanında oynadıkları maçta verilen hakem kararlarına tepki gösterdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, müsabaka hakeminin hatalı kararlarının oyunun seyrini değiştirdiği ve futbolcuların emeklerini boşa çıkardığı ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

MAÇIN SEYRİNİ DOĞRUDAN DEĞİŞTİRDİ

“Kulübümüz ile Gaziantep FK arasında bugün oynanan karşılaşmada, müsabaka hakeminin vermiş olduğu hatalı kararlar, oyunun seyrini bütünüyle değiştirdiği gibi, teknik ekibimiz ve futbolcularımızın emeklerinin heba olmasına neden olmuştur. Müsabaka olağan akışında devam ederken, 45+5. dakikada futbolcumuz Cherif Ndiaye, herhangi bir gerekçe olmaksızın oyundan ihraç edilmiştir. İlgili pozisyon dikkatle incelendiğinde, aslında rakip takım oyuncusunun futbolcumuzun ayağına bastığı açıkça görülmektedir. Buna rağmen ayağına basılan futbolcumuzun kırmızı kart ile cezalandırılması, kabul edilemez bir hata ve son derece vahim bir karardır. Golden önce futbolcumuz Zeki Yavru’ya yapılan faulün es geçilmesi ise maçın seyrini doğrudan etkileyen bir diğer büyük hakem hatasıdır.”

'TAKDİR HAKLARI RAKİP TAKIMDAN YANA KULLANILDI'

Samsunspor, hakemin tüm takdir haklarını rakipten yana kullandığını savundu:

“Dahası ve oldukça enteresan olanı, müsabaka hakeminin müsabaka süresince istisnasız tüm takdir haklarını rakip takımdan yana kullanmasıdır. Neredeyse bir pozisyonda dahi takdir hakkının takımımız lehine kullanılmadığını gördük. Bu yanlış kararlar bütünü yalnızca bugünkü karşılaşmanın sonucunu değil, aynı zamanda gelecek hafta oynayacağımız ve büyük önem taşıyan Fenerbahçe müsabakasını da doğrudan etkilemiştir.”

Açıklamanın sonunda, hakem kararlarının takipçisi olunacağı ve Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde girişimlerde bulunulacağı ifade edildi:

“Samsunspor Futbol Kulübü olarak bundan sonraki süreçte tüm hakem kararlarının yakın takipçisi olacağımızı, yanlış ve hatalı kararlarla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde gerekli girişimlerde bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Atletico Madrid – Real Madrid maç özeti: Derbide 7 gol, Arda Güler’in golü yetmediAtletico Madrid – Real Madrid maç özeti: Derbide 7 gol, Arda Güler’in golü yetmediSpor
CHP kongresinde arbede! Başkanlık seçiminde kavga çıktıCHP kongresinde arbede! Başkanlık seçiminde kavga çıktıSiyaset
Şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili kızının ifadesi ortaya çıktı: Roman havası oynarken düştüŞarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili kızının ifadesi ortaya çıktı: Roman havası oynarken düştüGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

samsunspor Hakem hataları
Günün Manşetleri
Meşruiyet Trump’tan değil, Türk milletinden alınır!
Bir belediye başkanı daha istifa etti
"Netanyahu BM kürsüsünde rezil oldu"
CHP’de kurultay sonrası ilk karar
Mersin’de sahte polis şebekesi çökertildi
Arananlar tek tek yakalandı, 1147 şüpheli gözaltında
Çok sayıda gözaltı, şirketler mercek altında!
144 mağara imha edildi, mühimmat deposu ele geçirildi
Irak-Türkiye Petrol Hattı’nda akış yeniden başladı
“Dünya bu samimiyetsizliği görmeli”
Çok Okunanlar
Güllü’nün kızının ifadesi ortaya çıktı Güllü’nün kızının ifadesi ortaya çıktı
Bu rakamı gören bir daha düşünür! Bu rakamı gören bir daha düşünür!
Çalışmayan milyonlarca kadına müjde! Çalışmayan milyonlarca kadına müjde!
2 milyon TL’yi 32 gün vadeli mevduata yatıran ne kadar kazanıyor? 2 milyon TL’yi 32 gün vadeli mevduata yatıran ne kadar kazanıyor?
Sağlık için tehlikeli iki marka raflardan toplatılıyor Sağlık için tehlikeli iki marka raflardan toplatılıyor