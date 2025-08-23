Sassuolo - Napoli maçı hangi kanalda? Sassuolo - Napoli maçı CANLI İZLE

İtalya Serie A’da 2025/26 sezonu açılış maçında Sassuolo, sahasında Napoli’yi konuk ediyor. İki ekip de lige 3 puanla başlamak isterken, futbolseverler maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11’lerini merak ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Sassuolo – Napoli mücadelesi, 23 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30’da oynanacak. Karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler
Sassuolo: Turati; Walukiewicz, Cande, Idzes, Doig; Ghion, Boloca, Kone; Berardi, Pinamonti, Lauriente

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Olivera; Lobotka, Anguissa; Politano, De Bruyne, McTominay; Lucca

Serie A’da sezonun startını verecek bu zorlu karşılaşma, iki takımın da form durumunu görmek adına büyük önem taşıyor.

