Sevilla - Las Palmas maçı hangi kanalda? Sevilla - Las Palmas maçı canlı izle

La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 36. hafta karşılaşmasında Sevilla, sahasında Las Palmas’ı ağırlayacak. Futbolseverler, maçın detaylarını ve takımların muhtemel 11'lerini merak ediyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sevilla - Las Palmas maçı hangi kanalda? Sevilla - Las Palmas maçı canlı izle
Yayınlanma:

Karşılaşma, 13 Mayıs Pazartesi günü saat 22.30’da oynanacak. Mücadele EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler:
Sevilla: Nyland, Carmona, Bade, Salas, Pedrosa, Agoume, Gudelj, Fernandez, Niguez, Sanchez, Lukebakio
Las Palmas: Horkas, Viti, Suarez, Herzog, Marmol, Munoz, Essugo, Bajcetic, Ramirez, McBurnie, Moleiro

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