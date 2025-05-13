Sevilla - Las Palmas maçı hangi kanalda? Sevilla - Las Palmas maçı canlı izle
La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 36. hafta karşılaşmasında Sevilla, sahasında Las Palmas’ı ağırlayacak. Futbolseverler, maçın detaylarını ve takımların muhtemel 11'lerini merak ediyor.
Yayınlanma:
Karşılaşma, 13 Mayıs Pazartesi günü saat 22.30’da oynanacak. Mücadele EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Muhtemel 11’ler:
Sevilla: Nyland, Carmona, Bade, Salas, Pedrosa, Agoume, Gudelj, Fernandez, Niguez, Sanchez, Lukebakio
Las Palmas: Horkas, Viti, Suarez, Herzog, Marmol, Munoz, Essugo, Bajcetic, Ramirez, McBurnie, Moleiro