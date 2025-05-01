Tottenham - Bodo/Glimt maçı hangi kanalda? Tottenham - Bodo/Glimt maçı canlı izle

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçları bu akşam oynanacak. Rövanş karşılaşmaları ise 8 Mayıs’ta yapılacak. İngiliz temsilcisi Tottenham, Norveç ekibi Bodo/Glimt’i konuk edecek.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Tottenham - Bodo/Glimt maçı hangi kanalda? Tottenham - Bodo/Glimt maçı canlı izle
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Bodo/Glimt, yarı finale gelene kadar dikkat çeken bir performans sergiledi. Norveç temsilcisi, sırasıyla Olympiakos ve Lazio’yu eleyerek son dört takım arasına kalmayı başardı. Şimdi ise gözünü finale dikti. Tottenham ise bu sezon Avrupa'da kupaya ulaşmak isteyen en iddialı takımlar arasında yer alıyor.

Tottenham - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçı olan Tottenham - Bodo/Glimt karşılaşması, 1 Mayıs Perşembe günü saat 22.00’de başlayacak. Maç, TRT Spor ekranlarından ve Tabii dijital platformundan canlı olarak izlenebilecek.

CANLI İZLE:

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

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