Trabzonspor taraftarları TFF önünde hakem kararlarını protesto etti: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’ya istifa çağrısı

Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe maçındaki hakem kararlarına tepki göstermek için Trabzon’daki TFF binası önünde toplandı. Taraftarlar, “Temiz futbol dediniz, bizi karanlığa gömdünüz” pankartı açarak MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun istifasını istedi.

Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe ile oynanan maçın ardından gündeme gelen hakem kararlarına tepki göstermek amacıyla Trabzon’daki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) binası önünde toplandı.

Taraftarlar, “Temiz futbol dediniz. Bizi karanlığa gömdünüz” yazılı pankart açarak Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu’yu istifaya çağırdı.

Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı Bekir Kodalak, grup adına yaptığı açıklamada hakem kararlarının artık oyunun önüne geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Türk futbolunda adalet kalmamış, hakem kararları artık oyunun önüne geçmiştir. Fenerbahçe karşısında yaşananlar, sadece Trabzonspor’un değil, Türk futbolunun geleceğinin de nasıl bir çıkmaza sürüklendiğini gözler önüne sermiştir. Bu noktada en büyük sorumluluk Merkez Hakem Kurulu’na aittir. Biz taraftarlar olarak futbolun adaletini sağlayamayan, her hafta yeni bir skandala imza atan MHK’nın başındaki isim Ferhat Gündoğdu’yu derhal istifaya davet ediyoruz. Adil yönetim yerine kaos üreten bu anlayış artık Türk futbolunu taşınamaz hale getirmiştir.”

BU ÇARPIK DÜZENİ DEĞİŞTİRMEK ADINA ADIM ATIN

Kodalak, sorunun yalnızca Trabzonspor’a değil, tüm Türk futboluna zarar verdiğini vurguladı:

“Dün yaşananlar tesadüf değil, yıllardır biriken çarpıklıkların ve liyakatsizliğin sonucudur. Eğer hakemler sahada adalet dağıtamıyorsa, futbolun ruhundan söz etmek mümkün değildir. Bugün TFF Başkanı koltuğunda oturan ve geçmişte Trabzonspor Başkanlığı yapmış olan İbrahim Hacıosmanoğlu’na da sesleniyoruz. Eğer gerçekten temiz futbolun yanındaysanız, yaşananlara seyirci kalmayın. Futbolun geleceği için sorumluluk alın, bu çarpık düzeni değiştirmek adına adım atın. Trabzonspor’un adalet mücadelesine sırt çeviren her anlayış, yarın Türk futboluna daha büyük zararlar verecektir.”

