Trabzonspor'dan Bakasetas Kararı!

Trabzonspor'un geçtiğimiz aylardaki yeni kontrat teklifini kabul etmeyen Anastasios Bakasetas'ın mukavelesi sezon sonunda bitiyor.

Trabzonspor'dan Bakasetas Kararı!
Trabzonspor'dan Bakasetas Kararı!
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Bordo-mavililer ise Yunan yıldızın bedavaya gitmesini istemiyor. Bunun için ara transferde oyuncuya gelecek cazip teklifler değerlendirmeye alınacak.

En Ciddi Talip Aek

Bakasetas ile geçtiğimiz yıllarda bazı Alman ve İtalyan kulüpleri yakından ilgilenirken, şu anda en ciddi talebinin AEK olduğu öğrenildi. Son şampiyon AEK, Yunanistan Milli Takımı'nın kaptanını kadrosuna katmak istiyor.

30 yaşındaki 10 numaranın kulüpteki geleceğiyle ilgili olarak teknik direktör Abdullah Avcı'nın henüz öğrencisiyle bir görüşme yapmadığı öğrenildi. Bu görüşmenin ardından Bakasetas konusunda izlenecek yol haritası netleşecek.

Bu Sezon İstatistikleri

Trabzonspor'da bu sezon 10 maça çıkan Bakasetas, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

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# Trabzonspor
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