Trabzonspor'dan orta sahaya sürpriz isim! Hedef Kevin Kampl

Trabzonspor’da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo – Mavililerin gündemine geldiği iddia edilen son isim ise Kevin Kampl.Leipzig’in deneyimlİ oyuncusunun sözleşmesinin bitimine 1 yıl kaldı.

Trabzonspor’da önümüzdeki sezonun hazırlıkları devam ediyor. Slovenya kampının ardından Trabzon’da çalışmalarını sürdüren Bordo – Mavililerde en büyük sorun ise sakatlıklar..

Özellikle Orsic’in uzun süreli sakatlığı Bordo – Mavililerde can sıkarken, kadroyu güçlendirmek için de çalışmalar bir yandan sürüyor.

TRABZONSPOR'DA HEDEF KEVİN KAMPL

Bordo – Mavililerin gündemine gelen son isim ise Leipzig’in deneyimle oyuncusu Kevin Kampl…

32 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor’un Alman ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Merkez orta saha bölgesinde oynayabilen oyuncunun Leipzig ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihi itibariyle sona erecek.

32 yaşındaki Sloven futbolcunun kulübüyle sözleşmesinin önümüzdeki yıl bitecek olması bordo mavililerin girişimlerinin hızlanmasını sağladı. Düşük bir maliyetle tecrübeli oyuncunun bonservisini almak isteyen Trabzonspor; Leipzig kulübünün kapısını çalmaya hazırlanıyor. Alman ekibiyle Sörloth’un satışından bu yana iyi ilişkileri olduğu bilinen yönetim; bunları kullanmayı planlıyor. Bonservis bedelinin düşük tutulması halinde maaş konusunda daha rahat olacak.

Kulüp kariyerinde 538 maça çıkan Kampl, 59 gol atarken 106 asist yaptı. Slovenya Milli Takımı ile de 28 karşılaşmada fileleri iki kez sarstı.

KEVİN KAMPL KİMDİR?

Solingen şehrinde 9 Ekim 1990 tarihinde doğan Kevin Kampl, Slovenya uyruklu ve 1,78 m boyundadır.

KEVİN KAMPL HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Kevin Kampl merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır.

HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Kevin Kampl, 31 Ağustos 2017 tarihinde RasenBallsport Leipzig futbol takımına katıldı. O, sözleşmesini 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzatmış ve hala RasenBallsport Leipzig takımında oynamaktadır.

KEVİN KAMPL PİYASA DEĞERİ NE KADARDIR?

Kevin Kampl, futbolculuk kariyerinde 5 milyon euro olan piyasa ve bonservis değeriyle dikkat çekmektedir. Ayrıca, kariyerinin belirli bir noktasında en yüksek piyasa değeri 22 milyon euroya kadar çıkmıştır.

KEVİN KAMPL KARİYERİ?

1 Temmuz 1998 yılında Leverkusen Alt.

1 Temmuz 2006 yılında Leverkusen U17

1 Temmuz 2007 yılında Leverkusen U19

1 Temmuz 2009 yılında Leverkusen II

8 Mart 2010 yılında Leverkusen

30 Ağustos 2010 yılında Greuther Fürth

1 Ocak 2011 yılında Leverkusen

1 Temmuz 2011 yılında Osnabrück

1 Temmuz 2012 yılında VfR Aalen

31 Ağustos 2012 yılında RB Salzburg

1 Ocak 2015 yılında Dortmund

28 Ağustos 2015 yılında Leverkusen

31 Ağustos 2017 yılında RB Leipzig