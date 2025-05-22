Türkiye Basketbol Federasyonu ile Türkiye Sigorta arasında sponsorluk anlaşması

Türkiye Basketbol Federasyonu ile Türkiye Sigorta arasında A Milli Takımlar Ana Sponsorluk anlaşması imzalandı. Ulusal Kanal’a özel açıklamalar yapan Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, "bizler için gururlu bir gün" dedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu ile Türkiye Sigorta arasında kadın ve erkek milli takımları için ana sponsorluk anlaşması imzalandı.

İmza törenine A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncuları Sadık Emir Kabaca ile Kenan Sipahi ve A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncuları Elif İstanbulluoğlu ile Manolya Kurtulmuş katıldı. Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, sigorta sektörünün ilk çeyrek performansını değerlendirdi.