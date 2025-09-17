UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta: 8 gollü beraberlik ve sürpriz galibiyet

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 36 takımlı yeni lig formatının ilk hafta maçları nefes kesti.

Juventus–Dortmund maçı 4-4 bitti

Juventus’un Allianz Stadı’nda Borussia Dortmund’u konuk ettiği mücadelede ikinci yarıda tam 8 gol atıldı. Alman ekibi 52. dakikada Adeyemi, 65. dakikada Nmecha ve 74. dakikada Yan Couto ile öne geçti, 86. dakikada Bensebaini’nin penaltısıyla skoru 4-2 yaptı. Juventus ise Kenan Yıldız, Vlahovic (2) ve Kelly’nin golleriyle sahadan 4-4 beraberlikle ayrıldı.

Real Madrid 10 kişiyle kazandı

Milli futbolcu Arda Güler’in ilk 11’de başladığı Real Madrid–Marsilya mücadelesinde İspanyol ekibi sahadan 2-1 galip ayrıldı. 22. dakikada Weah’ın golüyle geriye düşen Madrid, Mbappe’nin biri 29’da, diğeri 81’de penaltıdan olmak üzere 2 golüyle kazandı. Carvajal, 72. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Mbappe böylece Real Madrid formasıyla 50. golünü attı.

Karabağ’dan tarihi zafer

Azerbaycan temsilcisi Karabağ, deplasmanda Benfica’yı 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup etti. Portekiz temsilcisi 6. dakikada Barrenechea ve 16. dakikada Pavlidis ile farkı 2’ye çıkardı. Ancak Karabağ, Andrade, Duran ve Kashchuk’un golleriyle tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini elde etti.

Diğer sonuçlar

PSV Eindhoven–Union Saint-Gilloise: 1-3

Athletic Bilbao–Arsenal: 0-2

Tottenham–Villarreal: 1-0