Ümit Milli Takım'ın rakipleri belli oldu

Ümit Millî Takım, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme gruplarındaki rakiplerini öğrendi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ümit Milli Takım'ın rakipleri belli oldu
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UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu adına Ümit Millî Takım Menajeri Onat Karabıçak katıldı. Türkiye, H Grubu'nda Ukrayna, Hırvatistan, Macaristan ve Litvanya ile karşılaşacak.

Eleme maçları 6 grupta 6'şar, 3 grupta ise 5'er takımın mücadele edeceği şekilde düzenlenecek. Grup maçları Mart 2025 ile Ekim 2026 tarihleri arasında oynanacak. 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası finallerine, 9 grup birincisi ve en iyi 2. olan grup takımları doğrudan katılacak. Diğer 8 ikinci takım ise Kasım 2026'da play-off oynayarak final yolunda şanslarını deneyecek.

Arnavutluk ve Sırbistan, 2027 yazında yapılacak olan organizasyonun ev sahipliğini üstlenecek ve doğrudan şampiyonaya katılacak.

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