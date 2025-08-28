Wilfried Singo İstanbul’da! Galatasaray’ın yeni transferi taraftarı heyecanlandırdı

Galatasaray’ın transfer için anlaşmaya vardığı Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo, gece özel uçakla İstanbul’a geldi. Oyuncu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

Galatasaray’ın transfer gündemindeki Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo, İstanbul’a geldi.

Fransız ekibi Monaco’da forma giyen 24 yaşındaki Singo, sarı-kırmızılı kulübün transfer görüşmeleri için anlaşmaya varmasının ardından özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne indi.

Gece yarısı İstanbul’a gelen futbolcu, Galatasaray Televizyonu’na yaptığı kısa açıklamada, “Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Galatasaray Türkiye’nin en büyük takımı” ifadelerini kullandı.

Singo’nun sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçtikten sonra Galatasaray ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Galatasaray transfer
