Yusuf Akçiçek için İstanbul'a geldiler. İşte Fenerbahçe'ye yapılan teklif!

Fenerbahçe’nin genç futbolcusu Yusuf Akçiçek, birçok kulübün transfer listesine girdi. Sarı-lacivertlilerin milli oyuncu için en az 25 milyon avro bonservis bedeli istediği öğrenildi.

Beydanur Sanduvaç Beydanur Sanduvaç
Yusuf Akçiçek için İstanbul'a geldiler. İşte Fenerbahçe'ye yapılan teklif!
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Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması sürüyor. Transfer edilecek oyuncular olduğu gibi takımdan ayrılacak isimler de merak konusu...

Genç futbolcularından Yusuf Akçiçek’i birçok Avrupa kulübünün yakından takip ettiği öğrenildi. Bologna, Marsilya ve Lyon’un bu transferde istekli olduğu gelen haberler arasında.

YUSUF AKÇİÇEK TRANSFERİNDE EN SOMUT ADIM MARSİLYA'DAN

Fenerbahçe’nin, 19 yaşındaki futbolcunun transferinden beklentisi en az 25 milyon avro gelir elde etmek. Şimdiye ana kadar Yusuf Akçiçek için en somut adımları atan kulüp Marsilya oldu.

Fransız ekibinin başkanı Pablo Longoria’nın İstanbul’a gelerek başkan Ali Koç ile görüştüğü öğrenildi. Marsilya, genç futbolcu için 19 milyon avroya kadar çıkabileceğini sözlü bir şekilde Fenerbahçe’ye iletti.
İki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü ve Yusuf Akçiçek’in uygun şartların oluşması halinde Avrupa’ya gitmek istediği öğrenildi.

Yusuf Akçiçek bu sezon 19 maçta forma giydi. 13 karşılaşmaya 11’de başlayan milli futbolcu, 2 gol. 1 asistlik performans sergiledi. Genç futbolcunun Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: TRT Haber

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