Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu! İşte kupada oynanacak maçlar

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Kupada 3. eleme turunun tamamlanmasının ardından gözler 4. eleme turu kura çekimine çevrilmişti.

Kura çekimi töreni, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlendi. Törene TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile TFF ve kulüp temsilcileri katıldı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu'nda, 3. eleme turunu geçen 35 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 5, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig'den dokuzar olmak üzere toplam 58 takım mücadele edecek.

Müsabakalar tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre 3, 4 ve 5 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu eşleşmeleri şöyle:

• Bandırmaspor - Karacabey Belediyespor

• Çaykur Rizespor - Silivrispor

• Gaziantep FK - Batman Petrolspor

• Ankara Demirspor - GMG Kastamonuspor

• Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu - Kırklarelispor

• Ankara Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı

• Sincan Belediyesi Ankaraspor - Etimesgut Belediyespor

• Karşıyaka - MKE Ankaragücü

• Samsunspor - 52 Orduspor

• Amed Sportif Faaliyetler - Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK

• Corendon Alanyaspor - Fethiyespor

• Çorluspor 1947 - Manisa FK

• Uğur Okulları İstanbulspor - Alanya 1221

• Atakaş Hatayspor - Osmaniyespor

• Onvo Antalyaspor - Küçükçekmece Sinopspor

• Tümosan Konyaspor - Kepezspor

• Adana Demirspor - Sebat Gençlikspor

• Alagöz Holding Iğdır FK - Muşspor

• Menemen FK - Çimentaş Elazığspor

• Fatih Karagümrük - Sarıyer

• İskenderunspor - Tire 2021 FK

• Erzurumspor - Ayvalıkgücü Belediyespor

• Karaman FK - Esenler Erokspor

• Central Hospital Ümraniyespor - E Koleji Isparta 32 Spor

• 1461 Trabzon FK - Kırıkkale FK

• Gençlerbirliği - Belediye Kütahyaspor

• Anadolu Üniversitesi - Bucaspor 1928

• Anagold 24Erzincanspor - Karaköprü Belediyespor

• Bursaspor - Artı Değer Vanspor FK