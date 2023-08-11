Eren Bülbül nasıl şehit oldu! Trabzon Maçka'da yaşananlar

Eren Bülbül. Trabzon Maçka ilçesinde 1 Ocak 2002 yılında Ayşe ve Hasan Bülbül çiftinin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir.

Eren Bülbül, yaşadığı kentin halkı tarafından her zaman çok sevilen biri olmuş, iyi konuşması, kibarlığı ve yardımseverliği ile dikkat çekmişti. Eren Bülbül, futbolu çok severdi ve fanatik bir Trabzonspor taraftarıydı.

Eren Bülbül, Maçka’nın Köprüyanı Mahallesi’ndeki Köprüyanı İlkokulu ve Çatak İlköğretim Okulu'ndaki eğitiminin ardından eğitimine Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde devam etti.

EREN BÜLBÜL'ÜN ŞEHİT EDİLMESİ

Eren Bülbül'ün şehit edilmesi, 11 Ağustos 2017 yılında PKK ile jandarma kuvvetleri arasında çıkan çatışma esnasında, PKK'lıların saldırısı sonucu hayatını kaybetmiştir.

PKK'ya bir grup erzak almak için bölgede bulunan bir eve girmişti. PKK'lı grubu görüp, jandarma kuvvetlerine bildiren Eren Bülbül, Jandarma kuvvetlerine yolu tarif etti. Vatanseverliği ile bilinen Eren Bülbül, jandarma kuvvetlerinin bir an önce PKK'lı töreristlerin olduğu noktaya ulaşması için, jandarma kuvvetlerine ısrarla eşlik etmişti. Trabzon Maçka'nın Köprüyanı Mahallesi'ndeki Vazelon Manastırı yakınlarında jandarma kuvvetleri ile PKK arasında çıkan çatışma sonrası, Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte PKK'lıların saldırısı sonucu şehit oldu.

Eren Bülbül, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Eren Bülbül'ün cenazesi, 12 Ağustos 2017'de Maçka Merkez Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Köprüyanı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

İYİ Kİ VARSIN EREN

Eren Bülbül'ü sevenlerinin "İyi ki varsın Eren" sözleriyle hatırladığı Eren Bülbül, çalışkanlığı, vatan sevgisi ve kahramanlığıyla herkese örnek oldu.