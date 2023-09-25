Tatar Yaylarındaki Sır Tartışılıyor! Tatar Yaylarının Üzerinde Şifreler mi Gizli?

Sanat tarihi, çoğunlukla çözülmeyi bekleyen gizemleri gizleyen dedektiflik çalışmasına benzer. Arbalet çeşitleri arasında bir tanesi gerçekten olağanüstü sırrı ile öne çıkıyor. Fildişi panellerinde dini yazılar ve sahibi Kont Ulrich von Württemberg'in arması ile birlikte 1460 tarihi de yer alıyor. Bu ayrıntılar zaten önemine ışık tutuyor. Ancak yüzeyin altında, bir yüzyılı aşkın süredir bilim adamlarının kafasını karıştıran esrarengiz bir İbranice yazıt yatıyordu. İbranice bir bilim adamının fonetik transkripsiyonu, Almanca bir ifadeyi ortaya çıkardı. Türkçe karşılığı şöyle yazıyor:

- Tanrı'ya değer ver ve yürekli ol.

Bir bağlantı ortaya çıkana kadar anlam anlaşılması zor kaldı.

Tatar Yaylarındaki Sır Kendini Koruyor

Ulrich'in eşi Margaret, sipariş ettiği elyazmalarında bu ifadeyi desteklemiş ve bunun yol gösterici bir ilke olarak önemini vurgulamıştı. Dahası, askeri yazılar, şifrelemeyle korunan bilginin gücünü vurgulayarak gizli kodlarda kullanıldığını ima ediyordu. Daha derine inersek, yazıttaki "HH" harfleri tatar yaylarındaki gizli gücümü temsil ediyor? Eski tatar yaylarını incelediklerinde bilim insanları, üzerlerine gizlenmiş bir sürü İbranice harfler ile karşılaştılar ve bu İbranice yazılar daha fazlasını keşfetmeye davet ediyor.