Cazibesi en güçlü kadın burçları! Onların nefesi bile sizi bayıltır

Güzellikleri ve auroları yüksek olan kadın burçlarının listesini derledik. Astroloji de cazibeli burçlar olarak geçerler. Onlar sizi nefesleriyle bile etki altında bırakır. İşte cazibesi en güçlü kadın burçlar!

Cazibesi en güçlü kadın burçları! Onların nefesi bile sizi bayıltır
Cazibesi en güçlü kadın burçları! Onların nefesi bile sizi bayıltır
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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Astroloji verilerinde adeta ilgi çekici bazı kadın burçları mevcuttur. Bu doğrultuda belirlenen kadın burçların cazibesi hem fiziksel hem de alımlılık olarak güzel olur. Cazibe bakımından oldukça yüksek olan bu burçlar hakkında merak edilenleri sizler için derledik. 

Auro yüksekliği tamamen karaktere karakterde tamamen burçlara bağlı. Yıldız ve gökyüzü hareketlerine bağlı gelişen bu karakter sisteminde cazibe, karizmatik burçlar ön planda yer alır. 

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Cazibesi yüksek kadın burçları

İŞTE CAZİBESİ EN YÜKSEK KADIN BURÇLARI

KOÇ BURCU

Astroloji verileri arasında cazibesi en yüksek olan Koç burcu kadınları girdikleri ortamlarda kendilerini hızla belli ederler. Koç burçları oldukça bu konuda kendilerinin farkında oldukları için işlerini yaptırırken bu aurolarını kullanırlar. Koç burçlarını bu yüzden etkilemekte oldukça zordur. Çünkü kendi çekiciliklerinin gücünün farkındadırlar. 

ASLAN BURCU 

Aslan Burcu kadını asla kendini ezdirmez. Bir Aslan burcu kadınıylaysanız onu etkilemek oldukça kolay olmadığı için birden fazla deneme yapabilirsiniz. Aslan burçlarının bu cazibesi sizi uzun süreli, etkide bırakır. 

BALIK BURCU 

Yüz hatları oldukça çekici olan Balık burçlarının bakışları cazibelerini destekler. Balık burcu hayal dünyasında yaşadığından etrafına bebeksi bakar bu da cazibesini masumlaştırır. 

Karizması yüksek erkek burçları

EN KARİZMATİK ERKEK BURÇLAR

ASLAN BURCU 

Ormanların efendisi olan Aslan burçlarının kadınları çekici erkekleri ise cazibesi yüksektir. Bu yüzden Aslan burçlarının yararlanacağınız karizması sizi de toplum içinde yükseltir. Aslan burcunun popüler olmasındaki etkin temellerden biri de vücut hatlarıdır. 

BOĞA BURCU 

Boğa burcu erkeği sizi etkilemeye bile çalışmaz. Bir bakışıyla zaten siz hipnoz olmuş durumdasınız. Boğa burçlarının bu karizması uzun süre fark edilmez. Boğa burcu adeta mütevazi bir erkek olduğundan karizması çok masum da görülür.

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