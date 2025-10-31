Elektrik faturasına sınır getirildi! Bu tutarı aşanlar devlet desteği alamayacak

Elektrik tüketimi 4 bin kWh’ı aşan aboneler devlet desteğinden yararlanamayacak. Buna göre aylık faturası yaklaşık 994 TL’nin üzerinde olan haneler destek kapsamı dışında kalacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) 2026 yılına ait “Son Kaynak Tedarik Tarifesi”ne ilişkin kararı Resmî Gazete’de yayımlandı. Karara göre elektrik tüketiminde yeni dönem 1 Ocak 2026 itibarıyla başlayacak.

EPDK düzenlemesine göre, mesken tüketici grubu için yıllık tüketim sınırı 4 bin kilovatsaat (kWh) olarak belirlendi. Bu kapsama kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, apartmanlar, konut siteleri ve bu yerlerin ortak kullanım alanları da dahil edildi.

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından kurulan geçici barınma merkezleri, köylerde içme suyu temini amacıyla kullanılan tesisler ile tarımsal faaliyetler tüketici grubu için yıllık sınır 150 milyon kWh; diğer tüketici grupları için ise 15 bin kWh olarak uygulanacak.

Ayrıca aynı tarihten itibaren Katsayı Bazlı Katsayı (KBK) değeri, mesken tüketici grubu için 1,05, diğer gruplar için 1,0938 olarak devam edecek.

Karar, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

elektrik faturası devlet desteği
