The Last Of Us 2. sezon için geri sayım başladı! The Last Of Us 2. sezon ne zaman yayınlanıyor?

HBO Max yapımı olan The Last Of Us, oyun uyarlaması olan dizinin 2. sezonu hakkında merak edilenler harıl harıl aratılıyor! Peki The Last Of Us 2. sezon ne zaman yayınlanıyor? İddialara göre HBO Max tarihi paylaştı.

The Last Of Us 2. sezon için geri sayım başladı! The Last Of Us 2. sezon ne zaman yayınlanıyor?
The Last Of Us 2. sezon için geri sayım başladı! The Last Of Us 2. sezon ne zaman yayınlanıyor?
Editör: Fatimatüzzehra Maslak
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Dijital oyun uyarlaması olan The Last Of Us, mantarlardan insanlara bulaşan virüs nedeniyle dünyada yaşanan korkunç olayları konu alıyor. Birinci sezonuyla HBO Max'ın en çok izlenen dizileri listesinde yer alan The Last Of Us'un 2. sezon tarihi oldukça merak konusu oldu. HBO Mx'ın drama başkanı Francesca Orsi, The Last Of Us'un 2. sezonu hakkında detayları paylaştı. 

The Last Of Us 2. sezon ne zaman başlıyor

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THE LAST OF US 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

The Last Of Us dizisinin çekimleri için hazırlıklar durduruldu. 2. sezon için senaristlerin Hollywood geneli başlayan eylemlere katıldı. Alınan paraları az bulan senaristlerin eylemleri nedeniyle çekimler aksadı. Oyuncu seçimleri ve mekan işlevselliğinden kaynaklı da meydana gelen aksaklıklarda eklenince dizinin sezonları arasına yıllar eklendi. 

Orsi'nin açıklamalarına göre; çekimlerin aksaması nedeniyle ikinci sezonun yayınlanması 2025 yılını bulacağını belirtti.

The Last Of Us 2. sezon ne zaman başlıyor

THE LAST OF US'UN 3. SEZONU OLACAK MI?

Orsi 3. sezon hakkında açıklamalarına ise şu sözlerle devam etti:

- Bence Craig ve Neil diziyi nerede sonlandıracaklarını düşünüyolar. Seri için bir 3. sezon fikri olacağı söylentilerini duyduk, ancak bir 3. sezonumuzun olacağının garantisi yok. İkisinin de 3. sezon için bir vizyonları olduğunu biliyorum. Yine de bu yapımın daha fazla sezon yapmaya uygun olup olmadığını henüz bilmiyorum.
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