ABD neden Kılıçdaroğlu'nu aday gösterdi?

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olması ile ilgili konuştu. Perinçek, "Amerika kazanacak adamı belirler" dedi.

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Dr. Doğu Perinçek, katıldığı Çıkış Yolu programında gündemi değerlendirdi. Perinçek, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olarak ilan edilmesi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcıları olarak düşünülmesi ile ilgili yorumlarda bulundu.

ABD'nin yayınladığı RAND Corporation raporunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın indirileceği ve bunun muhalefet ile yapılacağının altını çizen Perinçek, "Amerika kazanacak adamı belirler, Kılıçdaroğlu'nu beğenmeme gibi bir durum yok" dedi.

# Çıkış Yolu

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