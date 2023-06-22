Çıkış Yolu - 22 Haziran 2023

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel ve ulusal.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Kıvanç Özdal'ın sorularını, Çıkış Yolu programında yanıtladı.

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Malatya esnafı Çıkış Yolu programına katıldı. Malatya esnafından Adil Tay, yaşadıkları sıkıntıyı aktardı.

Perinçek, Malatya esnafının sorunlarının takipçisi olacaklarını ve gerekli yerlerle görüşeceklerini belirtti.

EŞCİNSELLİK VE LGBT

Perinçek, eşcinselliğin doğal, biyolojik bir süreç değil, ideolojik bir olay olduğunu belirtti. Perinçek, tarihten örnekler verdi.

Perinçek, X ve Y kromozomuyla iki cinsiyet olabildiğini belirtti. Perinçek, aşk masallarının hep kadın ve erkek arasında olduğunu vurgulayarak, "Eşcinsellik, masalı olmayan uydurma bir olay" ifadelerini kullandı.

Perinçek, LGBT etkinliği düzenleyen Barolara da tepki gösterdi. Perinçek, Baro yönetimlerinin eşcinsellik propagandasında ısrarcı olurlarsa Baroların başında kalamayacaklarını vurguladı. 

Perinçek, sistemin Kapitalist dönemin ideolojisini, değerlerini terk ettiğini belirtti. Perinçek, eşcinselliğin bir tercih özgürlüğü olmadığını, bir dayatmaya teslim olduğunu vurguladı. Perinçek, "bu toplumun içinden çıkan bir şey değil. Yukarıdan aşağıya dayatılan bir olay" ifadelerini kullandı. 

Perinçek, duvarın dibinde sokakta çocuğa tecavüz edilen bir sistem kurulduğunu, sonra da o çocuğun cinsel tercihi olduğunu söylediklerini belirtti. 

"Dünyada gerçek solcular LGBT'ye karşı mücadele ediyor" diyen Perinçek, sözde solcuların ABD'nin Avrupa'nın sözcülüğüne soyunduğunu belirtti. Çürüyen devletlerin eşcinselliği pompalarken, halkçı devletlerin, Çin, KDCH, Küba, Rusya gibi devletlerin LGBT dayatmasına karşı mücadele ettiklerini vurguladı.

Perinçek, emperyalist devletlerin insan cinsiyetine müdahale eden bir programı uyguladıklarını belirtti.

Perinçek, Prof. Dr. Tülin Oygür önderliğinde LGBT propagandasının yasaklanması yönünde bir kanun teklifi hazırlandığını belirtti.

Perinçek, LGBT dayatmasına karşı, "sapkınlık" demenin dayatmanın üstünü örttüğünü vurguladı. Perinçek, LGBT'nin sadece aileyi hedef almadığını, bütün insanlığı tehdit ettiğini söyledi.

RAND CORPORATİON RAPORUNDA EŞCİNSELLİK

Perinçek, Rand Corporation raporunda, çocuğun cinsiyetinin değiştirilmesi konusunun olduğunu belirtti. Perinçek, 19. ve 20. yy başlarında Marks ve Engels arasındaki mektuplaşmalarda eşcinselliğin tehlikelerini vurguladıklarını aktardı. Perinçek, Eşcinsellik ve Yabancılaşma kitabında, eşcinselliğin de bir çeşit yabancılaşma olduğu tezi olduğunu aktardı.

EŞCİNSELLİK VE YABANCILAŞMA KİTABI

Perinçek, Eşcinsellik ve Yabancılaşma kitabının temel tezini de aktardı. Perinçek, kitapta daha önce dillendirilmemiş olan yeni bir tez olduğunu vurguladı. Eşcinselliğin bir tür yabancılaşma olduğu tezinin bu kitapta ilk defa kaleme alındığını belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

Perinçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından istemediği bir şeye razı olduğunun anlaşıldığını aktardı. Perinçek, beş altı ay sıcak para çekmek için bunu yapacaklarını ama bunun yürütülemez olduğunu aktardı.

Perinçek, iç tasarrufun olduğunu, bu iç tasarrufun yurt dışındaki bankalara yatırılan 500 milyar dolar olduğunu aktardı. Perinçek, otoritesi güçlü, halkçı bir devletin o paraları Türkiye'ye getireceğini ve bir daha Türkiye emekçisinin alın teriyle üretilen paraların yurt dışına götürülemeyeceğini söyledi.

Perinçek, 500 milyar doların neden yurt dışında olduğunu da açıkladı. Perinçek, o paraların sahiplerinin sanayici geleneği olmadığını, faizden para kazanmanın onlara daha cazip geldiğini söyledi. Perinçek, bu paraların bir kısmının da kara para olduğu için yatırıma dönüştürülemediğini aktardı.

Perinçek, banka kârlarına da değindi. Perinçek, bankaların kârlarının bir kısmının kurumlar vergisiyle sermayeye dönüştürülebileceğini belirtti. 

MEHMET ŞİMŞEK'İN AÇIKLAMALARI

Perinçek, Mehmet Şimşek ekonomisinin sürdürülemez olduğunu, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı tehditlere cevap veremeyeceğini aktardı. Perinçek, AK Parti'nin yedi sekiz ay içerisinde bir çıkmazla karşılaşacağını vurguladı.

Perinçek, AK Parti'nin ekonomi kurmaylarının bu sistemin çöktüğünü belirttiğini aktararak, Mehmet Şimşek'in ekonomi modeliyle insanların peynir alamaz hâle geldiğini söyledi. Perinçek, AK Parti'nin Kemal Dervişçi olduğunu, bu ekonomi programıyla AK Parti'nin CHP'den ayırt edilemeyeceğini söyledi. 

Perinçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mehmet Şimşek ile Altılı Masa'nın ekonomi programını Türkiye'nin başına getirdiğini vurguladı.

Perinçek, AK Parti içinde iki ekonomi programının çarpıştığını belirtti. Perinçek, Mehmet Şimşek'in tefecilerin programını savunduğunu, Cevdet Yılmaz'ın iç tasarruf söyleminin de diğer programı savunduğunu belirtti. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN'IN LONDRA'DA YAPTIĞI AÇIKLAMALAR

Perinçek, Hakan Fidan'ın katıldığı bir etkinlikte Ukrayna ile ilgili yaptığı açıklamaları eleştirdi. Perinçek, bunun Hakan Fidan olayı değil iktidar olayı olduğunu belirtti. Perinçek, hükümetin Mehmet Şimşek'in getirdiği programı benimsemiş durumda olduğunu aktardı. 

Perinçek, Hakan Fidan'ın "Tatar Türklerinin kadim vatanı Kırım" ifadelerine de tepki gösterdi. Perinçek, Kırım'daki tarafların ABD ve Rusya olduğunu, Tatar Türkleri diyerek Kırım'ı ABD'ye vermenin milliyetçilik olmadığını belirtti.

ASTANA TOPLANTISI

Perinçek, Suriye'nin kuzeyinin kilit konumda olduğunu belirtti. Perinçek, bütün düğümlerin Suriye'nin kuzeyinde çözüleceğini vurguladı.

Perinçek, AK Parti'nin Suriye'nin kuzeyinde doğru bir çizgide olduğunu ancak Ukrayna'da yanlış bir çizgide ilerlediğini belirtti.

Perinçek, Suriye'deki Türkiye-Rusya işbirliğinin devam ettirilmesinin hükümetin de ayakta kalmasının şartı olduğunu vurguladı.

GLADYO'NUN BELGELERİ

Perinçek, Aydınlık Gazetesi'nin yayınladığı Gladyo belgelerini değerlendirdi. Perinçek, 15-16 Temmuz'da Türkiye'nin Gladyo ile tanıştığını aktardı. 

Perinçek, Vatan Partisi'nin tarihi boyunca Gladyo ile mücadele ettiğini belirtti. Perinçek, Gladyo'nun Türk ordusuna tam sızamadığını bu yüzden kumpas davalarla hapse attığını belirtti.

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