Eski İyi Partili Dr. Özvarinli değerlendirdi: "Akşener'in masadan kalkması tiyatro!"

• Sami Özvarinli, Meral Akşener’in seçim döneminde Altılı Masa’dan kalkma sürecine ilişkin “Bir tiyatro” dedi. Ayrıca Özvarinli şunları kaydetti:

- Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ın adı, Meral Akşener masadan kalktığı için gelmedi. Akşener masadan kalkmadan iki oturum önce masaya geldi bu isimler. İki isme de üst düzey bakanlık verilmesi gerektiği Kemal Kılıçdaroğlu ve Altılı Masa tarafından onaylandı yani zaten Yavaş ve İmamoğlu masadaydı. Kazandıkları takdirde bu insanlara yeni kurulacak hükümette zaten makamlar verilmişti. Masadan kalkma olayı ise bir tiyatroydu, tabanı konsolide etmek için. Meral Akşener’e Amerika tarafından farklı bir duruş sergilemesi talimatı verildi. Milliyetçi, ülkücü, muhafazakar, merkez sağdaki insanları incitmeden, HDP ile olan ittifakı da çok fazla algılamalarına müsaade etmeden Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermeleri için Akşener’i dominant bir lider olarak ön plana çıkarma tiyatrosuydu.