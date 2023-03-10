Akşener tarih mi olacak tarih mi yazacak?
Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek, Çıkış Yolu programında gündemi değerlendirdi. Perinçek, İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in Altılı Masa'dan ayrıldıktan sonra geri dönmesinde ABD'yi işaret etti.
Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da yayınlanan Çıkış Yolu programında gündeme değerlendirdi.
Perinçek, İyi Parti Genel Başkanı'nın Altılı Masa'dan ayrıldıktan sonra geri dönmesinin nedeninde ABD'yi işaret etti.