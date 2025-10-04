Aynadaki Yabancı 1. bölüm reklamsız tek parça izle! Aynadaki Yabancı konusu ve oyuncuları

ATV’nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı, bu akşam saat 20.00’de ilk bölümüyle ekrana geliyor. Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu’nun başrolde yer aldığı yapım, sürükleyici hikayesiyle merak uyandırıyor.

ATV’nin iddialı yapımı “Aynadaki Yabancı”, 4 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’de ilk bölümüyle yayınlanıyor.

Dizinin başrollerinde Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu yer alıyor. Hikaye, hayatı altüst olan Azra karakterinin aldığı radikal kararla başlıyor. Azra, yaşadığı büyük kırılmanın ardından kızını da yanına alarak yeni bir hayata adım atıyor. Ancak zamanla kızını geride bırakmak zorunda kalıyor ve bambaşka bir plan yapıyor.

Yüzünü değiştirip farklı bir kimlikle geri dönmeye karar veren Azra, sırları açığa çıkarmak isterken bu kez beklenmedik bir engelle karşılaşıyor. Geçirdiği operasyonun ardından hafızasının bir kısmını yitiren Azra, hem geçmişiyle hem de yepyeni bir mücadeleyle yüzleşmek zorunda kalıyor.

