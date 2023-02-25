Bakü'de Azerbaycan'ın Avrasya ile bütünleşme toplantısı
Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek, Çıkış Yolu programında gündemi değerlendirdi. Perinçek, açılış konuşmasını yaptığı Bakü'de gerçekleşen Azerbaycan'ın Avrasya ile bütünleşme toplantısından bahsetti.
Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek Azerbaycan'ın Avrasya ile bütünleşme toplantısı izlenimlerini aktardı. Perinçek, "Bu toplantı, Azerbaycan'ın Avrasya'ya yerleştiği anlamına gelir" dedi.