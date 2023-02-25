Bakü'de Azerbaycan'ın Avrasya ile bütünleşme toplantısı

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek Azerbaycan'ın Avrasya ile bütünleşme toplantısı izlenimlerini aktardı. Perinçek, "Bu toplantı, Azerbaycan'ın Avrasya'ya yerleştiği anlamına gelir" dedi.