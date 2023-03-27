Cem Dikmen'den Perinçek için imza çağrısı: "Vatan Partisi nefesi kesilmeyenlerin partisi"

Gün Ortası programına konuk olan Vatan Partisi MYK Üyesi Cem Dikmen Doğu Perinçek için imza çağrısı yaparken seçim gündemini değerlendirdi. "Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanı adaylığı ve Vatan Partisi'nin meclise girmesi, Türkiye'nin önündeki çözümsüzlüğü ortadan kaldıracak yegane çözümdür." şeklinde konuşan Dikmen iktidarın Amerika'dan korktuğunu ve kendini denge politikasıyla avuttuğunu vurguladı. ABD'den icazet alanlarla ABD'den korkanların Türkiye'nin sorunlarını çözemeyeceğini aktaran Dikmen Cumhur İttifakı'na son zamanlarda Hüda Par kadar zarar veren bir şeyin olmadığını söyledi.