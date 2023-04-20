"Demokrasi en rezil sistem" - İşin Aslı - 19 Nisan 2023

Prof. Dr. Emin Gürses Ulusal Kanal'da yayınlanan Kıvanç Özdal'ın sunduğu İşin Aslı programında gündeme değerlendirdi. İran'ın Türk Devletleri Teşkilatı'na katılmasını değerlendiren Gürses, bu gelişmenin çok önemli olduğunu belirtti.

Gürses, Amerika'nın bölge ülkelerine hegemonya kurmaya çalıştığını belirterek şunları söyledi:

- Venezuella'nın günde 2 milyon varil petrol verebilecek kapasitesi var. Neden fakirlik var? Ambargo koyuyorlar. Amerika Venezuella'nın paralarına el koydu.

" DEMOKRASİEN REZİL SİSTEM"

Prof. Dr. Emin Gürses, kapitalist demokrasinin kötü bir yönetim olduğunu belirterek şunları söyledi:

- Kapitalist demokrasi dünyanın en rezil sistemidir. Hiçbir şey seçtiğimiz yok. Koyuyorlar önümüze listeyi, içinde hırsızı mı var bilmiyorum? A partisine oy veriyorum, partinin adaylarını kim belirliyor? Genel merkez. Batı'nın demokrasi anlayışında "benim kurallarıma uyarsan demokratiksin uymazsan demokratik değilsin"

"RUSYA'YA ÇOK BASKI VAR"

Gürses, Ukrayna'nın Polonya'ya bağlanması tartışmasına değinerek şunları söyledi:

- Bunu Amerika söyletiyor. Ukrayna'yı Polonya toprağına bağlarlarsa otomatik olarak NATO'ya almış olacaklar. Böyle birşey olursa, Amerika Rusya'ya "NATO topraklarında ne işin var?" diyecek.

UZAKTAN EĞİTİM

Prof. Dr. Emin Gürses, geçtiğimiz günlerde yaptığı "Uzaktan eğitim ABD projesidir" sözlerine açıklık getirdi. Gürses şu ifadeleri kullandı:

- Uzaktan eğitim salgından önce olan bir proje. Bu proje insanı yalnızlaştırıp, yalnızlaştırmak. Kapitalizmin amacı Marks'ın dediği gibi insanı yabancılaştırmaktı. Şimdi Kapitalizm yeni yöntemler deniyor.

- Türkiye'de projeler Tayyip Bey'e doğrudan gitmez. Onun etrafındakilere gider. Tayyip Bey'e "müslüman" proje diye iletirler. Tayyip Bey'in öyle bir tarafı var. Ona "müslüman" deyince akan sular durur. Ama Yezide de müslüman.

- Uzaktan eğitim olunca üniversiteye de ihtiyaç kalmayacak. Londra'dan Washington'dan ders verecekler, diplomalar oradan alacaklar.

Gürses, doğalgaz arama çalışmalarının Berat Albayrak zamanında yapıldığına dikkat çekti. Gürses, kömür madenlerinin de daha çok faaliyetlere geçmesi gerektiğini belirtti.