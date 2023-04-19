Hakan Topkurulu: "Emperyalizme yaklaşan Perinçek'ten uzaklaşır"

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ekonomist Hakan Topkurulu, Doğu Perinçek ve Perinçek'in emperyalizme karşı duruşuna dair önemli yorumlarda bulundu. Topkurulu " Vatan Partisi bu seçimlerde çok ilginç bir sıçrama yapacak. Toplumda hiç kimsenin beklemediği yüzde 50 barajını takır takır geçen bir Vatan Partisi görebilirsiniz. Doğu Perinçek'in hedefinde emperyalizm vardır, kim emperyalizme yanaşıyorsa Doğu Perinçek'ten uzaklaşır. Perinçek ve Vatan Partisi yoğunlaşmış bir güçtür, çelik çekirdektir. Vurduğu yeri darmadağın eder." şeklinde konuştu.