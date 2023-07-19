Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa uyardı: "Nükleer dönem geliyor!"

ABD ile Türkiye ilişkilerinin geldiği noktanın Türkiye açısından güvenlik tehdidi olduğunu belirten İhsan Sefa özetle şöyle konuştu:

- ABD ile gidişat, Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden bir gidişat. Amerika Türk insanının menfaatini değil kendi menfaatini ve dünya hegemonyasını ön plana alır. Bugün Amerika'nın şirin, gülümseyen fotoğrafları sahtedir. Türk halkına dostuz mesajı veriyorlar. Madem dostsun şu PKK'yı bir çöz. ABD'nin amacı sadece dünyayı kontrol etmek değil. Bir de bu tarafta Büyük İsrail Projesi var. Türkiye her zaman hedefte. Türkiye İsveç'i NATO'ya almakla neyi kazandı? Rusya bunun altında kalmayacak. İsveç'in NATO'ya alınması kadar Türkiye'nin menfaatlerine aykırı ne olabilir? Düşmanı büyütüyorsun o kadar. Dünyayı etkileyecek bir süreç. Rusya nükleer tehdidini kullanmaya başlayacak. Dünya yeniden bir Soğuk Savaş, nükleer tehdit dönemine giriyor aslında.