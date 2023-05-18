Mehmet Sevigen'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: "Bu parti babanın malı mı!"

Eski CHP Milletvekili ve eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Atatürk çizgisinden kopmakla eleştirdi. Sevigen seçimle ilgili " Erdoğan'ın kovduğu adamları biz parlamentoya taşıyoruz, Fethullah Gülen hayranlarını taşımak zorunda mıyız?" ifadelerini kullandı.