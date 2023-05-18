Mehmet Sevigen'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: "Bu parti babanın malı mı!"

Eski CHP Milletvekili ve eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Atatürk çizgisinden kopmakla eleştirdi. Sevigen seçimle ilgili " Erdoğan'ın kovduğu adamları biz parlamentoya taşıyoruz, Fethullah Gülen hayranlarını taşımak zorunda mıyız?" ifadelerini kullandı.

Eski CHP Milletvekili ve eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Atatürk çizgisinden kopmakla eleştirdi. Sevigen seçimle ilgili " Erdoğan'ın kovduğu adamları biz parlamentoya taşıyoruz, Fethullah Gülen hayranlarını taşımak zorunda mıyız?" ifadelerini kullandı.

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