Gazeteci Vedat Yenerer açıkladı:"Türkiye'nin altınları çalınıyor"

Gazeteci Vedat Yenerer ittifaklardaki partilerin programlarının ve kadrolarının Türkiye'nin sorunlarını çözebilmek için yetersiz olduğuna dair açıklamalarda bulundu.

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Gazeteci Vedat Yenerer ittifaklardaki partilerin programlarının ve kadrolarının Türkiye'nin sorunlarını çözebilmek için yetersiz olduğuna dair açıklamalarda bulundu. Yenerer konu bağlamında "Millet İttifakı "Kürt Sorunu" diyor ama sorunun ne olduğunu açıklayamıyor. Doğu ve Gündeydoğu ile ilgili hiçbir partinin politikası yok. Kadrolara bakıyorum, terörü çözecek adam yok. Altın ve üzerindeki soy metallerin an itibarıyla Türkiye'den çalınıp götürüldüğü 26 altın madeniyle ilgili hiçbir partinin ne çalışması var ne konuşması var ne de bu partilerin maden sahasına ziyaretleri var. Resmen kapitülasyonlar yaşanıyor. Şu anda Türkiye'nin içme suları Fransızların elinde, bunu konuşan var mı? İçme suyu fakiriyiz biz. Türkiye'yi yönetenler satmış." ifadelerini kullandı.

# Görüş Alanı # Altın # maden # değerli # türkiye # vedat yenerer # hırsızlık # içme suyu

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