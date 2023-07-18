Halil Nebiler'den CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a zam yanıtı: "Zamlar umrunuzda değil!"

Gazeteci Halil Nebiler, AK Parti iktidarının uyguladığı zam politikasına karşı muhalefetin tavrını yerden yere vurdu. Nebiler, yapılan zamların muhalefetin umrunda olmadığını belirtti. Nebiler şunları kaydetti:

- Sizin umrunuzda değil. Siz gelseydiniz iktidara, Allah bilir daha büyüğünü yapacaktınız bu zamların. O yüzden konuşmanız boş, cidden boş.