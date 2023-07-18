Halil Nebiler'den CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a zam yanıtı: "Zamlar umrunuzda değil!"

Gazeteci Halil Nebiler, AK Parti iktidarının uyguladığı zam politikasına karşı muhalefetin tavrını yerden yere vurdu. Nebiler, yapılan zamların muhalefetin umrunda olmadığını belirtti.

Gazeteci Halil Nebiler, AK Parti iktidarının uyguladığı zam politikasına karşı muhalefetin tavrını yerden yere vurdu. Nebiler, yapılan zamların muhalefetin umrunda olmadığını belirtti. Nebiler şunları kaydetti:

- Sizin umrunuzda değil. Siz gelseydiniz iktidara, Allah bilir daha büyüğünü yapacaktınız bu zamların. O yüzden konuşmanız boş, cidden boş.
"Zamlara çare bulmak istemiyorsunuz!" -Televizyon Gazetesi - 18 Temmuz 2023"Zamlara çare bulmak istemiyorsunuz!" -Televizyon Gazetesi - 18 Temmuz 2023TV Yayını
# Televizyon Gazetesi # halil nebiler # faik öztrak # chp # muhalefet # zam # ekonomi

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