Kemal Çiçek açıkladı: "Akşener ve İnce birleşebilir!"

Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin eski avukatı Hukukçu Mustafa Kemal Çiçek, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le Memleket Partisi Muharrem İnce'nin önümüzdeki süreçte birleşebileceğini açıkladı.

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Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin eski avukatı Hukukçu Mustafa Kemal Çiçek, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le Memleket Partisi Muharrem İnce'nin önümüzdeki süreçte birleşebileceğini açıkladı. Çiçek konuyla ilgili olarak "Süreç içerisinde Meral Akşener'in partisi İyi Parti, belki Muharrem İnce'nin partisi olan Memleket Partisi ile beraber olacak birkaç ay sonra çıkacak bunlar. " ifadelerini kullandı.

Özdağ verilen sözleri açıkladı! -Başkent Kulisi - 18 Temmuz 2023Özdağ verilen sözleri açıkladı! -Başkent Kulisi - 18 Temmuz 2023TV Yayını
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