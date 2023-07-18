Meltem Ayvalı: "Hükümet, Türkiye'yi Rusya'yla savaşa sürüklüyor!"

Meltem Ayvalı, AK Parti hükümetinin izlediği politikalarla Türkiye-Rusya arasında yaşanacak olası bir savaşı körüklediğini vurguladı ve şunların altını çizdi:

- Hükümet Rusya'yla savaşa sürüklüyor Türkiye'yi. Bu ekonomiyi de çıkmaza götürür. Türkiye'nin köklü çözümleri uygulayabilecek bir siyasi iradeye ihtiyacı var. Bu irade keşfedilmezse yani vatandaş kafasındaki barajı yıkmazsa umutsuzluğa sürüklenir. O irade Vatan Partisi'dir. Devlet yöneticilerinin ve siyasilerin milletle aynı zorlukları paylaşması gerekiyor. Son dönemde devlet yönetimi ve siyasi mekanizmalara güven ve inançta ciddi zaafiyetler var, bunun üzerine düşünülmesi gerekiyor.