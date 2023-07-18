Meltem Ayvalı: "Hükümet, Türkiye'yi Rusya'yla savaşa sürüklüyor!"
Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, hükümetin siyasi hamlelerinin Türkiye'yi uçuruma sürüklediğini belirtti. Ayvalı, köklü çözümlerin adresini Vatan Partisi olarak gösterdi.
Meltem Ayvalı, AK Parti hükümetinin izlediği politikalarla Türkiye-Rusya arasında yaşanacak olası bir savaşı körüklediğini vurguladı ve şunların altını çizdi:
- Hükümet Rusya'yla savaşa sürüklüyor Türkiye'yi. Bu ekonomiyi de çıkmaza götürür. Türkiye'nin köklü çözümleri uygulayabilecek bir siyasi iradeye ihtiyacı var. Bu irade keşfedilmezse yani vatandaş kafasındaki barajı yıkmazsa umutsuzluğa sürüklenir. O irade Vatan Partisi'dir. Devlet yöneticilerinin ve siyasilerin milletle aynı zorlukları paylaşması gerekiyor. Son dönemde devlet yönetimi ve siyasi mekanizmalara güven ve inançta ciddi zaafiyetler var, bunun üzerine düşünülmesi gerekiyor.
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