Meltem Ayvalı: "Hükümet, Türkiye'yi Rusya'yla savaşa sürüklüyor!"

Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, hükümetin siyasi hamlelerinin Türkiye'yi uçuruma sürüklediğini belirtti. Ayvalı, köklü çözümlerin adresini Vatan Partisi olarak gösterdi.

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Meltem Ayvalı, AK Parti hükümetinin izlediği politikalarla Türkiye-Rusya arasında yaşanacak olası bir savaşı körüklediğini vurguladı ve şunların altını çizdi:

- Hükümet Rusya'yla savaşa sürüklüyor Türkiye'yi. Bu ekonomiyi de çıkmaza götürür. Türkiye'nin köklü çözümleri uygulayabilecek bir siyasi iradeye ihtiyacı var. Bu irade keşfedilmezse yani vatandaş kafasındaki barajı yıkmazsa umutsuzluğa sürüklenir. O irade Vatan Partisi'dir. Devlet yöneticilerinin ve siyasilerin milletle aynı zorlukları paylaşması gerekiyor. Son dönemde devlet yönetimi ve siyasi mekanizmalara güven ve inançta ciddi zaafiyetler var, bunun üzerine düşünülmesi gerekiyor.
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