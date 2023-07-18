Kılıçdaroğlu koltuğa yapıştı: "Türkiye'de kazanan değişiyor kaybeden değişmiyor!"

Avukat Halil Öncel, CHP'de yaşanan koltuk krizi hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

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Halil Öncel, CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun gitmemek için çabaladığını vurgularken şunları kaydetti:

- CHP tarihten bu yana nedense parti içi çekişmelerle anılıyor. Toplum çatışma olan yerlere oy vermez. CHP'de durumlar değişimi gerektiriyor ama Kılıçdaroğlu gitmemek için çaba gösteriyor. Ülkemizde talihsiz bir durum var: Türkiye'de kazanan değişiyor kaybeden değişmiyor! AK Parti 21 yıldır kazanıyor ve milletvekillerinin yüzde 70'ini değiştiriyor. AK Parti en etkili yöneticilerini bile kenara bırakmak durumunda kaldı. CHP'de 39 milletvekili en az 6-7 dönem vekillik yapmış politikacılar var. Siyaset yedeğini oluşturma sanatıdır, başarı böyle gelir.
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