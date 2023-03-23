Halil Nebiler'den Perinçek için imza çağrısı: ''Meydanı HDP'nin ortaklarına mı bırakacaksınız?''

Televizyon Gazetesi programında Halil Nebiler ,Doğu Perinçek için imza çağrısı yaptı. Nebiler bu durumun milli bir dava olduğunu ifade ederek "Meydanı HDP'nin ortaklarına mı bırakacaksınız? " ifadelerini kullandı.

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Televizyon Gazetesi programında Halil Nebiler ,Doğu Perinçek için imza çağrısı yaptı. Nebiler bu durumun milli bir dava olduğunu ifade ederek "Meydanı HDP'nin ortaklarına mı bırakacaksınız? " ifadelerini kullandı.

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