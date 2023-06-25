İran, Türk Devletleri Teşkilatı'nda yer alacak mı? | Dr. Doğu Perinçek değerlendirdi

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, İran'ın Türk Devletleri Teşkilatı'nda yer alma olasılığı ile hangi konularda çözümler sağlanabileceğini değerlendirdi.

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İran'ın Ankara Büyükelçisi Farazmand'ın kendini ziyaret ettiğini belirten Perinçek, "Sırtımızı dayayabileceğimiz bir İran var" dedi.

Farazmand'ın gerçek bir Türkiye dostu olduğunu belirten Perinçek, "Türkiye için İran gibi bir komşusunun olması şanstır" dedi.

İran'ın Türk Devletleri Teşkilatı'nda yer alma olasılığı hem Kıbrıs sorununun çözümünde hem de Azerbaycan ve İran'ın ikili ilişkilerinin olumlu bir yöne evrilmesi açısından tarihi önem taşımasına dikkat çeken Perinçek, "Türkiye olarak İran'ın değerini çok iyi anlamamız lazım" dedi.

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