Mustafa Albayrak'tan dikkat çeken NATO yorumu : "AK Parti, Kürdistan kursa HDP 'Hayır' der!"

Araştırmacı Yazar Mustafa Albayrak, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreçlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısında yer alan partilerin birçok konuda ayrışmalarına rağmen NATO konusunda ortak noktada buluşmalarını eleştirdi. Albayrak konu çerçevesinde "AK Parti'ye oy vermiş bir insan olarak HDP ile aynı çizgide olmayı sindiremiyorum." ifadelerini kullandı.