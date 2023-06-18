Prof. Dr. Emin Gürses'ten yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yorumu!

Prof. Dr. Emin Gürses, yeni Bakanlar Kurulu’nun açıklanmasının ardından bayrağı eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan devralan Hakan Fidan hakkında önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Sır Küpü” olarak nitelendirilen Fidan'ın MİT’in başındayken de gizli-açık tüm görüşmelere katıldığını vurgulayan Emin Gürses, Fidan’ın bir istihbarat astsubayı olduğunu belirterek “ Hakan Fidan bir istihbarat astsubayı ve teknik bir astsubay. Oradan geliyor. Bu işlerin içinden gelme 18 yaşından beri, orada yetişmiş.” şeklinde konuştu. Ayrıca Emin Gürses konuya ilişkin şunları söyledi:

- 15 Temmuz’un öğleninde O dönemki Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar oturup sohbet ediyorlar. Hakan Fidan 15 Temmuz’un öğleninde kendisine telefona ne olduğunu soran bir kişiye “Evden çıkmayın sıkıntı var” diyor. Biliyorlar olacakları. İstihbaratın bilgisi darbe girişiminin Cumartesi günü yapılacağı yönünde. Bunlar onu erkene çekiyorlar, Cuma günü akşam yapıyorlar ki operasyon tıkansın ve operasyon tıkanıyor. Orada akıllı bir iş yapıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu tiyatro diyor ama bu olayı öne çekmeselerdi görürlerdi ne olduğunu. Kan gövdeyi götürürdü.