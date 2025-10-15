Sahipsizler 34. bölüm CANLI İZLE!

Star TV’nin sevilerek takip edilen dizisi Sahipsizler, 34. bölümüyle 15 Ekim Çarşamba akşamı izleyicilerle buluştu. Başrollerinde Hazal Subaşı, Kaan Miraç Sezen ve Doğa Bayram gibi isimlerin yer aldığı yapım, bu hafta da derin duygularla örülü hikayesiyle ekrana geldi.

Dizinin 34. bölümünde karakterler arasında yaşanan duygusal çatışmalar ve dramatik gerilim zirveye ulaştı. Yeni bölümde her karakter kendi geçmişiyle ve yaptığı seçimlerin ağır sonuçlarıyla yüzleşti. Sahipsizler 35. bölüm için heyecanlı bekleyiş sürerken izleyiciler “Sahipsizler 34. bölüm izle” ve “Sahipsizler son bölüm tek parça izle” aramalarıyla yeni bölüm detaylarını araştırıyor.

Önceki bölümde Azize, Devran’ın gizlice Yavuz’un otelinde çalıştığını öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Ancak tartışmaları bölen Yavuz’un bıçaklandığı haberiyle tüm gözler Devran’a çevrilmişti. Bu sırada Cemo’nun yeniden yürüyebilmesi aileyi şaşkınlığa uğratırken, Yavuz’u bıçaklayan kişinin Cemo olduğu ortaya çıkmıştı. Azize, kardeşini kaybetmemek için sessiz kalmayı tercih etmişti.

Yeni bölümde Zeliha’nın başörtüsü kararı aile içinde yeni bir gerilim yaratırken, Firuze’nin kurduğu oyunlar hem Azize’yi hem de Devran’ı köşeye sıkıştırıyor. Yavuz’un yaşam mücadelesi devam ederken, Cemo’nun kaderi artık onun iki dudağı arasındadır.

Sahipsizler, her hafta güçlü hikayesi ve oyunculuk performanslarıyla izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Sahipsizler 34. bölüm ve fragmanını Star TV resmî sitesinden veya dijital platformlardan izleyebilirsiniz.