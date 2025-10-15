Sahipsizler 34. bölüm CANLI İZLE!

Star TV’nin beğeniyle izlenen dizisi Sahipsizler, 34. bölümüyle 15 Ekim Çarşamba akşamı ekranlara geldi. Yeni bölümde dramatik gerilim zirveye çıkarırken seyirci karakterlerin zorlu kararlarına tanık oldu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Sahipsizler 34. bölüm CANLI İZLE!
Yayınlanma: Güncellenme:

Star TV’nin sevilerek takip edilen dizisi Sahipsizler, 34. bölümüyle 15 Ekim Çarşamba akşamı izleyicilerle buluştu. Başrollerinde Hazal Subaşı, Kaan Miraç Sezen ve Doğa Bayram gibi isimlerin yer aldığı yapım, bu hafta da derin duygularla örülü hikayesiyle ekrana geldi.

Dizinin 34. bölümünde karakterler arasında yaşanan duygusal çatışmalar ve dramatik gerilim zirveye ulaştı. Yeni bölümde her karakter kendi geçmişiyle ve yaptığı seçimlerin ağır sonuçlarıyla yüzleşti. Sahipsizler 35. bölüm için heyecanlı bekleyiş sürerken izleyiciler “Sahipsizler 34. bölüm izle” ve “Sahipsizler son bölüm tek parça izle” aramalarıyla yeni bölüm detaylarını araştırıyor.

Önceki bölümde Azize, Devran’ın gizlice Yavuz’un otelinde çalıştığını öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Ancak tartışmaları bölen Yavuz’un bıçaklandığı haberiyle tüm gözler Devran’a çevrilmişti. Bu sırada Cemo’nun yeniden yürüyebilmesi aileyi şaşkınlığa uğratırken, Yavuz’u bıçaklayan kişinin Cemo olduğu ortaya çıkmıştı. Azize, kardeşini kaybetmemek için sessiz kalmayı tercih etmişti.

Yeni bölümde Zeliha’nın başörtüsü kararı aile içinde yeni bir gerilim yaratırken, Firuze’nin kurduğu oyunlar hem Azize’yi hem de Devran’ı köşeye sıkıştırıyor. Yavuz’un yaşam mücadelesi devam ederken, Cemo’nun kaderi artık onun iki dudağı arasındadır.

Sahipsizler, her hafta güçlü hikayesi ve oyunculuk performanslarıyla izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Sahipsizler 34. bölüm ve fragmanını Star TV resmî sitesinden veya dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

İzmir ve Ege için korkutan uyarı! Prof. Dr. Sözbilir: “Deprem üretme zamanı geldi!”İzmir ve Ege için korkutan uyarı! Prof. Dr. Sözbilir: “Deprem üretme zamanı geldi!”Yurt
Memorial Göztepe Hastanesi hizmete açıldı: Sağlıkta yeni bir dönem başlıyorMemorial Göztepe Hastanesi hizmete açıldı: Sağlıkta yeni bir dönem başlıyorSağlık
MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi hayatını kaybettiMSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi hayatını kaybettiGündem
star tv
Günün Manşetleri
Eski rektör Ünsal Ban hakkında yakalama kararı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar
İran karşıtı rapora Vatan Partisi'nden sert tepki!
15 bin öğretmen ataması için kılavuz yayımlandı
Türkiye ile Güney Afrika arasında 4 kritik anlaşma!
Evde bakım yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Ücretli çalışan sayısı Ağustos ayında yıllık bazda yüzde 1,2 arttı
Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Cihan Altunpul partisinden istifa etti
200 milyonluk dolandırıcılıkta 61 kişi yakalandı
İYİ Partili Çömez ile DEM Partili Buldan arasında sert tartışma
Çok Okunanlar
Kesinti bu gece başlıyor! Kesinti bu gece başlıyor!
Altın uçuşa geçti! Altın uçuşa geçti!
3 milyon TL’si olanlar dikkat! İşte en kazançlı vadeli hesaplar 3 milyon TL’si olanlar dikkat! İşte en kazançlı vadeli hesaplar
Kredi çekecekler şokta: 100 bin TL kredi 30 ayda ne kadar geri ödenir? Kredi çekecekler şokta: 100 bin TL kredi 30 ayda ne kadar geri ödenir?
Altında yeni dönem mi başlıyor? Altında yeni dönem mi başlıyor?