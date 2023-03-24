Sezer Özseven'den Perinçek için imza çağrısı: "Türkiye iki seçeneğe sıkıştırılmaya çalışılıyor"

Ulusal Kanal Haber Müdürü Sezer Özseven, Doğu Perinçek için imza çağrısında bulundu. Özseven, Doğu Perinçek, farklı bir seçenek. Türkiye şu anda iki tane aynı seçeneğe sıkıştırılmaya çalışılıyor" dedi.

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Gün Ortası programına konuk olan Ulusal Kanal Haber Müdürü Sezer Özseven, Doğu Perinçek için imza çağrısında bulundu. "Doğu Perinçek, farklı bir seçenek. Türkiye şu anda iki tane aynı seçeneğe sıkıştırılmaya çalışılıyor. İki taraf da Türkiye'nin önündeki sorunları konuşmuyor, çok büyük çözümler sunamıyor" diye konuşan Özseven, iki adaylı demokrasinin mümkün olamayacağını ve bunun bir çıkmaz olduğunu belirtti. Ayrıca Özseven şunları kaydetti:

- İçinde bulunduğumuz sistem, maalesef demokratik bir sistem değil. Milyonlarca lira yardım alan partiler var, Vatan Partisi tek kuruş seçim yardımı almıyor ve onlarla aynı koşullar altında yarışıyor. Bu demokrasi mi? Onun için Vatan Partisi'nin bu imzalara ihtiyacı var.
- Bu noktada Doğu Perinçek'in adaylığını öne çıkarmamız gerekiyor.
# Gün Ortası # Sezer Özseven # Yeşim Eryılmaz # Perinçek # ulusal kanal # Gün Ortası

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