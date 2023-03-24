CKD'den Perinçek'in cumhurbaşkanlığı adaylığına destek:" Bu bir vatan görevidir"

CKD Genel Başkanı Prof.Dr.Tülin Oygür, katıldığı Gün Ortası programında Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza çağrısında bulundu. "Bizim birinci öğreticimiz Doğu Perinçek'tir" şeklinde konuşan Oygür, cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışında Perinçek'in mutlaka desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca Oygür, Bütün Atatürkçü ve anti-emperyalistlerin Dr.Doğu Perinçek için mutlaka imza vermeleri gerektiğini belirtti. Oygür bunun bir vatan görevi olduğunu söyleyerek sözlerine son verdi.