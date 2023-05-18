"Tayyip Bey adının tarihe kalmasını istiyorsa..." - İşin Aslı - 18 Mayıs 2023

Prof. Dr. Emin Gürses, Vatan Partisi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ikinci turda destekleme kararını değerlendirdi. Gürses, "Gördüğüm manzarada bir tarafta Tayyip Erdoğan, bir tarafta Altılı Masa iki de belediye başkanı... Yani sekiz kişi bir tarafta Tayyip Erdoğan bir tarafta bir yarış oldu." ifadelerini kullandı.

Gürses, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Gürses, "Kılıçdaroğlu'na sufle verenler onu batıracak" ifadelerini kullandı.

CHP listelerinden DEVA, Gelecek, Saadet ve İyi Partili isimlerin milletvekili seçilmesini değerlendiren Gürses, "CHP, İyi Parti ya da İnce ile seçime girseydi de bu oyu alırdı. CHP'nin buradan kazancı ne oldu?" dedi.

Gürses, "Kılıçdaroğlu ikinci turda bütün CHP'liler ve diğer Altılı Masa'nın seçmenini sandığa götürebilecek mi?" sorusunu sordu.

Gürses, seçim süreciyle ilgili "Vatandaş'a inanacağı şeyler söyleyeceksin. Vatandaş o konuda sağduyulu davranıyor. Memleket zarar görmesin diyor." ifadelerini kullandı.

Gürses, Kılıçdaroğlu'nun İnce kumpasında Rusya'yı hedef alan tweetlerini değerlendirdi. Gürses, "Tweetlerdeki ifadeler Kılıçdaroğlu'na ait değildir, bu çevrilmiş ifadedir." dedi.

"CHP'lilerin önemli bir kesimi sandığa gitmeyebilir" diyen Gürses, "Kılıçdaroğlu hiç konuşmasın, yapabilecekse Sinan Oğan ile işbirliği yapsın" dedi.

Muharrem İnce'ye kurulan kaset kumpasını da değerlendiren Gürses, "Muharrem İnce'ye çok saldırı vardı" ifadelerini kullandı.

"ABD'nin bazı talimatları Türkiye'de uygulanıyor" diyen Gürses, "Tayyip Bey'in etrafındakileri yenilemesi lazım" ifadelerini kullandı.