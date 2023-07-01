Ali Murat Engin: "Türkiye'nin hala NATO'da olması AK Parti'nin özgüvensizliği!"

Ulusal Radyo Genel Müdürü Ali Murat Engin, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinde yaşanan Kur'an yakma eylemleri ve bunlar karşısında Türkiye'nin alması gereken tavır hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ali Murat Engin konuya dair şunları ifade etti:

- İsveç'te yaşanan olaylarla ilgili bütün İslam alemi ayağa kalktı, Türkiye kınamakla yetindi. Türkiye artık bu tarz eylemleri kınaya kınaya bir hal oldu. Artık somut adımlar atmamız lazım. Buna en somut adım da NATO'dan çıkmak olur. Bizim hala NATO'da olmamız, AK Parti iktidarının özgüvensizliğinden kaynaklanıyor.