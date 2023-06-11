Doğu Perinçek "Kabine" kavramındaki büyük tehlikeyi açıkladı: "Türkiye'nin devletsizleştirilmesi!"
Vatan Partisi Genel Başkan Dr. Doğu Perinçek, "Kabine" kavramının neden yanlış olduğunu açıkladı. Perinçek konuya dair "Kabine, Türkiye'nin devletsizleştirilmesiyle ortaya çıkan bir olay" dedi.
Vatan Partisi Genel Başkan Dr. Doğu Perinçek, "Kabine" kavramının neden yanlış olduğunu açıkladı. Perinçek konuya dair "Kabine, Türkiye'nin devletsizleştirilmesiyle ortaya çıkan bir olay" dedi.
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