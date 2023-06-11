Doğu Perinçek "Kabine" kavramındaki büyük tehlikeyi açıkladı: "Türkiye'nin devletsizleştirilmesi!"

Vatan Partisi Genel Başkan Dr. Doğu Perinçek, "Kabine" kavramının neden yanlış olduğunu açıkladı. Perinçek konuya dair "Kabine, Türkiye'nin devletsizleştirilmesiyle ortaya çıkan bir olay" dedi.

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Vatan Partisi Genel Başkan Dr. Doğu Perinçek, "Kabine" kavramının neden yanlış olduğunu açıkladı. Perinçek konuya dair "Kabine, Türkiye'nin devletsizleştirilmesiyle ortaya çıkan bir olay" dedi.

# Çıkış Yolu # kabine # bakanlar kurulu # Perinçek # türkiye # 2023

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