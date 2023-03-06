Yurdumuzun Türküleri - 5 Mart 2023

Türkülerin dilinde sese dönüşen gerçeğin özü, halk kültürümüzün derinliklerinden Ulusal Kanal ekranına taşınıyor. İnsanımızın sosyal kültürel yapısı, üretim alışkanlıkları, coşkuları, hüzünleri, aşkları, yiğitlikleri edebi ve ezgisel bir bütünlük içinde türkülerimizde damıtıldı. Devrim Aşkın Karasoy'un sunumuyla “Yurdumuzun Türküleri” programı milletimizin ölümsüz yaratımlarını beslendiği bu olgular çerçevesinde ele alıp dinleyicisi ile buluşturuyor.