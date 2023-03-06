Yurdumuzun Türküleri - 5 Mart 2023

Devrim Aşkın Karasoy'un sunumuyla “Yurdumuzun Türküleri” programı milletimizin ölümsüz türküleriyle dinleyicisi ile buluşturuyor.

Türkülerin dilinde sese dönüşen gerçeğin özü, halk kültürümüzün derinliklerinden Ulusal Kanal ekranına taşınıyor. İnsanımızın sosyal kültürel yapısı, üretim alışkanlıkları, coşkuları, hüzünleri, aşkları, yiğitlikleri edebi ve ezgisel bir bütünlük içinde türkülerimizde damıtıldı. Devrim Aşkın Karasoy'un sunumuyla “Yurdumuzun Türküleri” programı milletimizin ölümsüz yaratımlarını beslendiği bu olgular çerçevesinde ele alıp dinleyicisi ile buluşturuyor.

# Yurdumuzun Türküleri

Benzer Videolar

"CHP'nin içinde çatışmalar büyüyecek" "CHP'nin içinde çatışmalar büyüyecek"
Büyük Marmara Depremi olacak mı? Büyük Marmara Depremi olacak mı?
ABD kaos planları için düğmeye mi bastı? ABD kaos planları için düğmeye mi bastı?
Başkent Kulisi - 27 Şubat 2023 Başkent Kulisi - 27 Şubat 2023
Halil Özsaraç'la Denizdeki Türkler 40. bölüm Halil Özsaraç'la Denizdeki Türkler 40. bölüm
Ana Haber - 27 Şubat 2023 Ana Haber - 27 Şubat 2023
Ulusal Özel - 27 Şubat 2023 Ulusal Özel - 27 Şubat 2023
Günlük - 27 Şubat 2023 Günlük - 27 Şubat 2023
"ABD kaos vadediyor" "ABD kaos vadediyor"
Güne Başlarken - 27 Şubat 2023 Güne Başlarken - 27 Şubat 2023
Gün Ortası - 27 Şubat 2023 Gün Ortası - 27 Şubat 2023
Televizyon Gazetesi - 27 Şubat 2023 Televizyon Gazetesi - 27 Şubat 2023
Çok Okunanlar
1 6 Mart 2023 Resmi Gazete kararları
2 Atatürk'ün nadir bilinen fotoğrafları
3 İskenderun Körfezi'nde deprem
4 Dünya’da bir ilk olan hat Moskova’da açıldı
5 Kış aylarında nasıl beslenmeliyiz?