Ukraine: 30 Years of Dependence (Ukrayna: 30 Yıllık Bağımlılık) - Belgeseli - Igor Lopatonok - Türkçe Altyazılı izle

Yönetmen Igor Lopatonok’un çektiği “Ukraine: 30 Years of Dependence” ( Ukrayna: 30 Yıllık Bağımlılık) belgeseli, Sovyetler Birliği sonrası Ukrayna'nın nasıl oluştuğunu ve bugünlere geldiğini ele alıyor. Belgesel, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB)’den ayrılan Ukrayna’da üretim faaliyetlerinin durmasıyla birlikte ülkenin siyasetinin 1990’ların başından bu yana ABD’nin gizli operasyonlarına açılmasını, Ukraynalı devlet yöneticileriyle yapılan röportajlarla anlatıyor.