Ukraine: 30 Years of Dependence (Ukrayna: 30 Yıllık Bağımlılık) - Belgeseli - Igor Lopatonok - Türkçe Altyazılı izle

Ukrayna: 30 Yıllık Bağımlılık belgeseli, Sovyetler Birliği sonrası Ukrayna'nın nasıl oluştuğunu, Ukrayna'nın oluşmasında kimlerin desteğinin olduğunu ele alıyor. Rusya'nın, ABD'nin ve dünyanın Ukrayna'ya ilgisinin nasıl olduğu, ABD'nin Ukrayna etkisinin ne zaman başladığı belgeselde ortaya kondu.

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Yönetmen Igor Lopatonok’un çektiği “Ukraine: 30 Years of Dependence” ( Ukrayna: 30 Yıllık Bağımlılık) belgeseli, Sovyetler Birliği sonrası Ukrayna'nın nasıl oluştuğunu ve bugünlere geldiğini ele alıyor. Belgesel, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB)’den ayrılan Ukrayna’da üretim faaliyetlerinin durmasıyla birlikte ülkenin siyasetinin 1990’ların başından bu yana ABD’nin gizli operasyonlarına açılmasını, Ukraynadevlet yöneticileriyle yapılan röportajlarla anlatıyor.

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