AK Parti grubu toplandı: Depremzedelerin dönüşü nasıl olacak?

AK Parti grubu kapalı olarak toplandı. Toplantı sonunda deprem bölgelerine yeni konutların bir an önce tamamlanması kararı çıktı. Evlerin ardından çadırlardaki vatandaşların konteyner evlere geçmesi ve başka şehirlere taşınanların da tekrar şehirlerine dönmesi gerektiği üzerinde duruldu.

Seda Akyüz Seda Akyüz
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AK Parti kapalı grup toplantısı yaptı. Gündemde Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler vardı.

Üç saatten fazla süren toplantıda, bölgeye giden milletvekilleri tek tek sunum yaptı. Toplantıda 7 raporun sunulduğu öğrenildi. Sunum yapan isimler arasında AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki da yer aldı.

Denetimlerin zayıf olduğuna ilişkin de eleştirilerin yapıldığı toplantıda yasal boşlukların varlığına da işaret edildi. Toplantıda fay hattında olan iller ile olmayan iller arasında yapılacak eşleştirme ile afet durumlarında iller ilk yardımı yapacak.

Toplantıda bundan sonra deprem bölgelerinde atılacak adımlar da değerlendirildi. İlk olarak çadırlardaki vatandaşlar konteyner evlere yerleştirilecek.

Depremin ardından başka şehirlere göç edenlerin geri dönmesi için de çalışmaların yapılmasına karar verildi. İş alanlarının yaratılması ve konteyner evlerin artmasıyla sürecin hızlanacağı bildirildi.
 

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# ak parti # deprem

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